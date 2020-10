Kierujący z promilami zatrzymani

Policyjne patrole ruchu drogowego zatrzymały wczoraj prawa jazdy trzem kierującym, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h. Zatrzymano także czterech pijanych kierujących.

Przekroczenia prędkości szczególnie w terenie zabudowanym to coś z czym szczególnie walczą policjanci wydziału ruchu drogowego. To bowiem częsta przyczyna wypadków drogowych. W ciągu minionej doby zatrzymano na 3 miesiące prawa jazdy trzem kierującym. Dwa przypadki z miejscowości Bielica to 41-letni mężczyzna kierujący toyotą i 47-latek skodą. Pierwszy jechał z prędkością 118 km/h drugi 105 km/h. Trzecim kierującym był 31-latek z bmw jadący 101 km/h ulicą Płk. Dąbka. We wszystkich przypadkach zatrzymano na 3 miesiące prawo jazdy oraz ukarano kierujących 500 złotowym mandatem i 10 punktami karnymi.

Za popełnienie przestępstwa jakim jest kierowanie autem pod wpływem alkoholu odpowie m.in. 51-latek, który kierował osobowym volvo mając 2,4 promila. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie. Nietrzeźwym kierującym okazał się również 29-latek jadący fiatem uno trasą Unii Europejskiej. W czasie kontroli drogowej wyszło również to, że ma on sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów do czerwca 2023 roku. Mężczyźnie grozi teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.