Kolejna „kumulacja” u policjantów grupy SPEED 

Policjanci grupy SPEED zatrzymali 18-latka, który kierował osobową skodą i jechał zdecydowanie za szybko. Nie miał uprawnień, był po użyciu alkoholu i… nie zatrzymał się do kontroli drogowej.

Zdarzenie miało miejsce wczoraj (31 stycznia) w miejscowości Pólko koło Elbląga. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zmierzyli prędkość osobowej skody, którą kierował 18-latek. Prędkość była zbyt duża więc policjant dał sygnał do zatrzymania, który mężczyzna zignorował. Policjanci pojechali za nim i chwilę później zatrzymali go do kontroli. Wtedy też okazało się, że za kierownicą siedzi kobieta, którą wcześniej widzieli jako pasażerkę. 18-latek „wydmuchał’ podczas badania alkotestem 0,26 promila. Co więcej, w trakcie kontroli przyznał się, że nie ma uprawnień do kierowania a także, że wypił 1 piwo. Pasażerka a jednocześnie właścicielka auta została ukarana mandatem w wysokości 300 złotych za udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej. 18-latek dostał mandat za przekroczenie dozwolonej prędkości (85/40km/h) w wysokości 1 tys. złotych.

Dodatkowo odpowie przed sądem za: niezatrzymanie się do kontroli (wykroczenie), kierowanie bez uprawnień oraz za kierowanie po spożyciu alkoholu. O wyroku jaki zapadnie w tej sprawie postaramy się za jakiś czas poinformować.