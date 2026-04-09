Ponad 140 tysięcy złotych "zainwestował" pewien 77-latek z Elbląga. Mężczyzna został wprowadzony w błąd co do faktycznych inwestycji giełdowych przez fałszywych maklerów.

Oszuści telefonicznie namówili 77-latka do zainwestowania w akcje koncernu gazowego i ten... "zainwestował". Przez trzy tygodnie przelewał na podane konto pieniądze tracąc w ten sposób ponad 140 tysięcy złotych. Gdy zorientował się, że stracił kontrolę nad finansami, zgłosił się na Policję.

Gdy odbieramy telefon od "maklera", który obiecuje nam szybkie pomnożenie pieniędzy, możemy być pewni, że na koniec tej "inwestycji" czeka nas wizyta w komendzie Policji.