Kolejny wrak został odholowany

6 sierpnia elbląska Straż Miejska odholowała w wyniku przeprowadzonych kolejny pojazd z zajmowanego miejsca postojowego.

Zgodnie z art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje, że nie jest używany może zostać usunięty z drogi przez straż gminną/miejską lub policję na koszt właściciela lub posiadacza pojazdu.

Od początku 2021r. Straż Miejska w Elblągu podjęła 141 interwencji dotyczących nieużytkowanych pojazdów. Zazwyczaj po dotarciu do właściciela, aby uniknąć kosztów holowania właściciel sam, w swoim zakresie usuwa pojazd, bądź doprowadza go do odpowiedniego stanu.

Dotychczas 7 nieużytkowanych pojazdów zostało odholowanych przez elbląskich strażników.