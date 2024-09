Kontrole i mandaty

Policjanci z Elbląga podsumowali miniony weekend. Funkcjonariusze odnotowali 14 zdarzeń drogowych. Mundurowi zatrzymali jednego nietrzeźwego kierującego. Odnotowali także 79 przypadków przekroczeń prędkości.

Policjanci prewencji wylegitymowali 350 osób i przeprowadzili 157 interwencji. 12 osób przewieziono do wytrzeźwienia. Nałożono 33 mandaty, 103 razy pouczano i skierowano do sądu 5 wniosków o ukaranie. Funkcjonariusze skontrolowali 53 pojazdy. Z kolei funkcjonariusze z ruchu drogowego wylegitymowali 158 osób i skontrolowali 148 pojazdów. Przebadali 515 kierujących. Zatrzymali jednego kierowcę w stanie nietrzeźwym. Ponadto policjanci nałożyli 84 mandaty, skierowali do sądu 13 wniosków, w 23 przypadkach zastosowali pouczenia. Odnotowano 79 przypadków przekroczeń prędkości. Funkcjonariusze byli na 14 kolizjach. Wypadków drogowych nie było.