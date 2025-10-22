Kradzieże na cmentarzach

Zbliża się dzień Wszystkich Świętych - czas, w którym wielu z nas odwiedza groby bliskich, porządkuje je i przygotowuje do zbliżających się świąt. To także okres wzmożonej aktywności złodziei, którzy wykorzystują chwilę naszej nieuwagi. Elbląscy policjanci apelują o ostrożność i przypominają podstawowe zasady bezpieczeństwa.

W ostatnich dniach funkcjonariusze odnotowali kradzieże kilku torebek pozostawionych bez opieki przy grobach na cmentarzu Dębica. Złodzieje wykorzystali moment nieuwagi osób sprzątających i oddalili się z łupem. W tego typu przypadkach tracimy nie tylko pieniądze, ale także dokumenty, klucze do mieszkań czy karty płatnicze. Łupem przestępców padają również znicze i kwiaty pozostawione na grobach. Policjanci przypominają, że nawet krótkotrwałe pozostawienie torebki, plecaka czy saszetki bez nadzoru może skończyć się utratą cennych przedmiotów.

Funkcjonariusze patrolują rejony elbląskich nekropolii. Komendant Miejski Policji w Elblągu polecił zwiększyć patrole, które przeprowadzają zarówno policjanci umundurowani, jak i nieumundurowani funkcjonariusze kryminalni. Ich obecność ma zwiększyć bezpieczeństwo odwiedzających, a przede wszystkim zatrzymać potencjalnych złodziei.



Aby nie stać się ofiarą kradzieży, pamiętajmy o kilku podstawowych zasadach:

nie zostawiajmy wartościowych rzeczy przy grobach bliskich czy w samochodzie,

zabierajmy na cmentarz tylko to, co niezbędne,

trzymajmy pieniądze i dokumenty w wewnętrznych, zamykanych kieszeniach,

unikajmy tłumów i osób wzbudzających podejrzenia,

płatności przy stoiskach róbmy dyskretnie,

w miarę możliwości odwiedzajmy groby w towarzystwie rodziny lub znajomych,

w środkach komunikacji publicznej zachowujmy szczególną ostrożność – kieszonkowcy wykorzystują tłok i pośpiech pasażerów.

Zbliżające się święta to czas zadumy, refleksji i pamięci o bliskich. Nie zapominajmy jednak o własnym bezpieczeństwie. Kilka prostych zasad pozwoli nam uniknąć przykrych niespodzianek i spokojnie przeżyć ten szczególny okres.