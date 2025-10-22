UWAGA!

Kradzieże na cmentarzach

 Elbląg, Kradzieże na cmentarzach
Zbliża się dzień Wszystkich Świętych - czas, w którym wielu z nas odwiedza groby bliskich, porządkuje je i przygotowuje do zbliżających się świąt. To także okres wzmożonej aktywności złodziei, którzy wykorzystują chwilę naszej nieuwagi. Elbląscy policjanci apelują o ostrożność i przypominają podstawowe zasady bezpieczeństwa.

W ostatnich dniach funkcjonariusze odnotowali kradzieże kilku torebek pozostawionych bez opieki przy grobach na cmentarzu Dębica. Złodzieje wykorzystali moment nieuwagi osób sprzątających i oddalili się z łupem. W tego typu przypadkach tracimy nie tylko pieniądze, ale także dokumenty, klucze do mieszkań czy karty płatnicze. Łupem przestępców padają również znicze i kwiaty pozostawione na grobach. Policjanci przypominają, że nawet krótkotrwałe pozostawienie torebki, plecaka czy saszetki bez nadzoru może skończyć się utratą cennych przedmiotów.
       Funkcjonariusze patrolują rejony elbląskich nekropolii. Komendant Miejski Policji w Elblągu polecił zwiększyć patrole, które przeprowadzają zarówno policjanci umundurowani, jak i nieumundurowani funkcjonariusze kryminalni. Ich obecność ma zwiększyć bezpieczeństwo odwiedzających, a przede wszystkim zatrzymać potencjalnych złodziei.
      
       Aby nie stać się ofiarą kradzieży, pamiętajmy o kilku podstawowych zasadach:

  • nie zostawiajmy wartościowych rzeczy przy grobach bliskich czy w samochodzie,
  • zabierajmy na cmentarz tylko to, co niezbędne,
  • trzymajmy pieniądze i dokumenty w wewnętrznych, zamykanych kieszeniach,
  • unikajmy tłumów i osób wzbudzających podejrzenia,
  • płatności przy stoiskach róbmy dyskretnie,
  • w miarę możliwości odwiedzajmy groby w towarzystwie rodziny lub znajomych,
  • w środkach komunikacji publicznej zachowujmy szczególną ostrożność – kieszonkowcy wykorzystują tłok i pośpiech pasażerów.

Zbliżające się święta to czas zadumy, refleksji i pamięci o bliskich. Nie zapominajmy jednak o własnym bezpieczeństwie. Kilka prostych zasad pozwoli nam uniknąć przykrych niespodzianek i spokojnie przeżyć ten szczególny okres.

Jakub Sawicki, KMP w Elblągu

