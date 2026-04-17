Lekceważyli prawo, wrócili na Ukrainę

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej wydali obywatelom Ukrainy decyzje zobowiązujące ich do natychmiastowego powrotu do swojego kraju.

W minionych dniach, czterech obywateli Ukrainy opuściło Polskę. Mężczyźni w naszym kraju lekceważyli polskie prawo. Sprawy dotyczyły m.in. prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, bez uprawnień, nieopłaconych grzywien oraz licznych kradzieży. W dodatku trzech z nich za popełnione przestępstwa odbywało w Polsce karę pozbawienia wolności.

Czterech mężczyzn doprowadzono na przejście graniczne w Dorohusku i Medyce. Przekazano ich stronie ukraińskiej.