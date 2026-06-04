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Dziś Boże Ciało.10 procesji przez miasto

 Elbląg, Dziś Boże Ciało.10 procesji przez miasto
Fot. Anna Dembińska

Boże Ciało, przypadające zawsze w czwartek (w tym roku 4 czerwca), to uroczystość w kościele katolickim ku czci Najświętszego Sakramentu. Ulicami Elbląga tradycyjnie przejdą procesje. Zobacz zdjęcia z jednej z nich.

- Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu Kościół obchodzi w Wielki Czwartek. Jednak wówczas Chrystus rozpoczyna swoją mękę. Dlatego od XIII wieku Kościół obchodzi osobną uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (zwaną potocznie Bożym Ciałem), aby za ten dar niezwykły Chrystusowi w odpowiednio uroczysty sposób podziękować – tak od religijnej strony dzisiejszą uroczystość opisuje strona brewiarz.pl.

Z świętowaniem Bożego Ciała nieodłącznie wiążą się procesje. Jak będą wyglądać tego roku w Elblągu? informacje są zawarte w poniższej tabeli.

 


A moim zdaniem...

Zobacz fotoreportaż do tego artykułu

Dziś Boże Ciało.10 procesji przez miasto
Dziś Boże Ciało.10 procesji przez miasto
Dziś Boże Ciało.10 procesji przez miasto
Dziś Boże Ciało.10 procesji przez miasto

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • O 100-tej ma być ulewny deszcz, a więc zobaczymy jaka jest moc najwierniejszych ?
  • Tradycja to tradycja
  • Dzwony zabiły. Zabiły dzwony w ten niezwykły czwartek Jezus nam przyszedł w odwiedziny rusza procesja Bożego Ciała idą powoli całe rodziny Radość na twarzach ich się maluje i niosą w rękach kwiaty a każdy bukiet jest z polnych kwiatów niezwykły przebogaty, Złożą go Panu na ołtarzu dosłownie za chwil parę kwiaty zebrane z polskiej ziemi dla Pana na ofiarę. Czuję kadzidła wonny zapach i blask monstrancji w blasku słońca klękają ludzie przed jej obliczem wciąż idą tłumy ciągną bez końca. Pod baldachimem kapłan kroczy w monstrancji niesie Ciało Boże słońce oświetla złotą monstrancję i ciepło jest na dworze. Bądź pozdrowione Boże Ciało w dymie kadzideł w blasku złota Klękają ludzie w obliczu Pana dla niego dziś ta Golgota. Sypią kwiatuszki śliczne dziewczynki mijając kolejne stacje widać wzruszenie na ludzkich twarzach i pełna adorację. A te dziewczynki są jak aniołki mają prześliczne białe sukienki na piersi koszyczki z kwiatkami małe niezwykłe całe białe. Z ściśniętych gardeł śpiew się wyrywa i słychać modlitwę kapłana kolejna stacja znak krzyża na czole klękamy na kolana. I czuję w tej chwili że Bóg idzie z nami monstrancja błyszczy w blasku słońca jak okiem sięgnąć idzie procesja długa poważna i bez końca. Henryk Siwakowski.
  • Zabłysła monstrancja Zadrżała ziemia zabłysły monstrancje w procesjach Bożego Ciała ze śpiewem na ustach w wielkiej modlitwie ruszyła procesją Polska cała. Z pokorą w sercu ugięły się kolana serca zabiły uroczyście i poszły tłumy towarzyszyć panu w celebrze i kapłanów asyście. Dziewczęce ręce sypnęły kwiatki całe kwieciste kobierce dzwonią dzwoneczki przy każdej stacji i każdy w pokucie uderza się w serce. Kolejna stacja kolejna modlitwa kolejne do pana przesłanie od powietrza głodu ognia i wojny uchroń nas panie. Znów błysk monstrancji i zapach kadzidła przed nami kolejna stacja i droga jest tak uroczyście i podniośle czujemy w sercach obecność boga. Wciąż idą tłumy całe rodziny by ujrzeć dziś pana oblicze z otwartym sercem w wielkiej pokorze tak wielkie że ich nie zliczę. A bóg idzie z nami lśni w słońcu monstrancja a za nim ludzkie gremia witają go kwiaty ptaki na drzewach i cała Polska ziemia. Henryk Siwakowski.
  • 364 tysiace polskich dzieci zyje w skrajnym ubostwie i czas aby elyty rządzące tym się zajęły, a kościół zamiast polityką zajął się pomocą !!! To jego główna rola! A nie uprawianie polityki !
  • Pokazówka
  • Czas najwyższy, aby jeden z rodziców pracował, aby dostać 800 plus, tak jak to mają cudzoziemcy w Polsce. A nie życie na zasiłkach ile się da, nie mówiąc o tym, że dzieci z tych pieniędzy nie wszystkie korzystają, bo tatuś z namusią mają " inne potrzeby " Czas skończyć z tym rozdawnictwem, do roboty!
  • W Elbingu też był przemarsz
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    3
    8
    Dawno temu w Elblągu(2026-06-04)
  • Wspaniala okazja, aby się pokazać, polansować, odstawić jak stróż w Boże Ciało, teraz lans, fotki to stały element życia aby poczuć się lepiej
  • Marsz poparcia dla facetów z pokusami
  • Jak nazwiesz marsze lgbt.
  • @O 100- chciałeś być złośliwy i nie wyszło. Nie ma 100 godziny!Pozdrawiam i życzę słonecznego dnia.
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