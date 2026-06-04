Dziś Boże Ciało.10 procesji przez miasto

Fot. Anna Dembińska

Boże Ciało, przypadające zawsze w czwartek (w tym roku 4 czerwca), to uroczystość w kościele katolickim ku czci Najświętszego Sakramentu. Ulicami Elbląga tradycyjnie przejdą procesje. Zobacz zdjęcia z jednej z nich.

- Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu Kościół obchodzi w Wielki Czwartek. Jednak wówczas Chrystus rozpoczyna swoją mękę. Dlatego od XIII wieku Kościół obchodzi osobną uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (zwaną potocznie Bożym Ciałem), aby za ten dar niezwykły Chrystusowi w odpowiednio uroczysty sposób podziękować – tak od religijnej strony dzisiejszą uroczystość opisuje strona brewiarz.pl. Z świętowaniem Bożego Ciała nieodłącznie wiążą się procesje. Jak będą wyglądać tego roku w Elblągu? informacje są zawarte w poniższej tabeli.

red.