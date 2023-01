Miał przy sobie narkotyki i kastet 

Policjanci patrolowo interwencyjni zatrzymali 19-latka, który miał przy sobie narkotyki oraz kastet. Funkcjonariuszom tłumaczył, że przedmioty te chwilę wcześniej znalazł…

Zdarzenie miało miejsce w sobotę (14 stycznia) około godziny 22.30 przy ul. Grażyny. Policjantów patrolujących miasto zainteresował 19-latek, który chodził w pobliżu znajdujących się tam garaży. Funkcjonariusze poprosili go o dowód osobisty aby go wylegitymować. 19-latek w tym momencie zaczął się nerwowo zachowywać. Policjanci postanowili sprawdzić czy mężczyzna nie posiada przy sobie przedmiotów niebezpiecznych lub zabronionych prawem. Podejrzenie okazało się słuszne. Mężczyzna miał przy sobie metalowy kastet oraz foliowe zawiniątka ze sproszkowaną substancją oraz suszem roślinnym. Po sprawdzeniu testerem narkotykowym okazało się, że jest to amfetamina, marihuana oraz ecstasy. 19-latek został zatrzymany w policyjnym areszcie. Oprócz posiadania narkotyków odpowie również za kastet. Jego posiadanie reguluje bowiem ustawa o broni i amunicji. Mężczyźnie może grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności.