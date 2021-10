Miasto wolne od trzech wraków

Wczoraj z ulic Elbląga zniknęły trzy nieużytkowane pojazdy.

Dzięki działaniom Straży Miejskiej w Elblągu miasto Elbląg zyskało więcej przestrzeni.

Straż Miejska przypomina oraz apeluje do właścicieli pojazdów, aby nie zajmowali miejsc postojowych, kiedy nie zamierzają użytkować pojazdów. Parkingi osiedlowe czy miejskie, to nie miejsce do przechowywania wraków.

Od początku 2021r. Straż Miejska w Elblągu podjęła 182 interwencje wobec nieużytkowanych pojazdów, z czego 15 pojazdów zostało odholowanych przez strażników.