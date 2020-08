Na siedzeniu auta miał rozłożony zestaw narkotyków oraz elektroniczną wagę

Policjanci patrolujący Elbląg zainteresowali się pewnym 31-latkiem: mężczyzna, widząc przejeżdżający patrol, wyłączył silnik i szybko wysiadł ze swojego auta. Okazało się, że na siedzeniu kierowcy pozostawił on zapakowany w folię zestaw narkotyków oraz elektroniczną wagę.

Sytuacja miała miejsce w niedzielę 16 sierpnia) ok. godziny 7.30 na jednej z ulic elbląskiej starówki. Policjanci zainteresowali się nerwowym zachowaniem mężczyzny, który na widok patrolu szybko opuścił auto. Podczas legitymowania i rozmowy zachowywał się nerwowo, był rozkojarzony. Policjanci sprawdzili auto, z którego wysiadł i tam, na siedzeniu kierowcy, znaleźli woreczki foliowe ze sproszkowaną substancją oraz suszem, a także elektroniczną wagę. Po sprawdzeniu testerem okazało się, że jest to amfetamina i marihuana. 31-latek został zatrzymany w policyjnym areszcie. Usłyszał zarzut posiadania substancji odurzających. Teraz odpowie przed sądem: grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.