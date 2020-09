Napad się nie udał, podejrzani aresztowani

Najbliższe trzy miesiące spędzą w więziennej celi dwaj mieszkańcy powiatu braniewskiego, którzy napadli na obywatela Argentyny. Z ustaleń kryminalnych wynika, że 22 i 25-latek podając się za policjantów próbowali okraść pokrzywdzonego. Decyzją sądu podejrzani zostali tymczasowo aresztowani. Za usiłowanie rozboju grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności.

W nocy z 18 na 19 września oficer dyżurny braniewskiej policji został powiadomiony o próbie napaści na terenie gminy Lelkowo. Pokrzywdzony oczekiwał na patrol funkcjonariuszy w pobliżu jednego z okolicznych przystanków. Z relacji mężczyzny – obywatela Argentyny wynikało, że chwilę wcześniej napadło go dwóch mężczyzn. Podejrzani podając się za policjantów, próbowali okraść pokrzywdzonego, stosując przy tym przemoc. Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy – sprawcy mieli ze sobą przedmiot przypominający broń. Dzięki determinacji Argentyńczyka przestępcy nie osiągnęli zamierzonego celu, a gdy tylko oddalili się z miejsca zdarzenia, o całym zajściu 37-latek powiadomił prawdziwych policjantów. Sprawą zajęli się kryminalni. Funkcjonariusze bardzo dokładnie gromadzili i weryfikowali wszystkie informacje, przesłuchiwali świadków., typowali osoby, które mogły mieć związek z całym zajściem. Zgromadzony przez mundurowych materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie podejrzanych. 22 i 25-latek trafili do policyjnej celi w miniony poniedziałek (21 września). Zatrzymani mieszkańcy powiatu braniewskiego usłyszeli zarzut usiłowania rozboju, a następnie stanęli przed sądem. W środę (23 września) zapadła decyzję, że najbliższe trzy miesiące podejrzani spędzą w areszcie. Za popełnione przestępstwo grozi im kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.