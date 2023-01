Napadli, pobili i okradli 65-latka. Policjanci zatrzymali wszystkich sprawców

Policjanci z Elbląga zatrzymali 3 mężczyzn podejrzanych o rozbój na 65-letnim mężczyźnie. Sprawcy napadli, pobili i okradli pokrzywdzonego. Zabrali mu telefonu i pieniądze. Wszyscy zostali zatrzymani w godzinę po zdarzeniu. Usłyszeli zarzuty prokuratorskie, a sąd zastosował wobec nich areszt. W policyjnych kartotekach figurowali, między innymi za kradzieże.

Do samego zdarzenia doszło w minioną sobotę (14 stycznia), przy ul. Królewieckiej w Elblągu. Pokrzywdzony 65-latek został napadnięty około godz. 20. Sprawcy przewrócili go na ziemię i kopali. Zabrali mu telefon komórkowy oraz 170 zł. Na szczęście mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń. Zaraz po zgłoszeniu policjanci zaczęli szukać potencjalnych sprawców. Po godzinie zatrzymali podejrzanych przy al. Grunwaldzkiej w Elblągu. Trzech mężczyzn pasowało do rysopisów. Policjanci znaleźli przy nich pieniądze i telefon należący do pokrzywdzonego. Wszyscy trafili do policyjnego aresztu. W poniedziałek (16 stycznia) usłyszeli zarzuty prokuratorskie. Odpowiedzą za rozbój. Sąd aresztował ich na 3 miesiące. Grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności. Byli wcześniej karani za kradzieże.