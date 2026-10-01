Objazdem... pod prąd

Pewien mężczyzna wjechał pod prąd na objeździe remontowanego mostu Kard. Wyszyńskiego i został nagrany przez innego kierującego, jak próbuje, po wyjściu z auta... zatrzymać swojego czerwonego busa własnym ciałem.

Film zamieścił m.in. Spotted Elbląg i okolice. 41-letni mężczyzna został ukarany przez policjantów mandatem w wysokości 250 zł i 8 punktami karnych.

Przypominamy przede wszystkim o zwracaniu uwagi i stosowaniu się do oznakowania objazdu, bo to ono jest kluczem, by nie wjechać pod prąd.