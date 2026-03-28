Oddała oszustom 60 tys. zł

Kto może paść ofiarą oszustwa? Każdy, niezależnie od wieku. Pewna 22-latka z Elbląga, zauważyła w internecie niewinną reklamę, związaną z ogłoszeniem o pracę...

Chwilę później, za namową "konsultanta" w tej pracy zaczęła "inwestować" pieniądze. Niestety nie swoje, bo z zaciągniętej z banku pożyczki.

W ten sposób "oddała" oszustom blisko 60 tysięcy złotych. Przestrzegamy po raz kolejny przed takimi "inwestycjami" szczególnie, gdy są z pozoru wyjątkowo intratne. Sprawa została zgłoszona na Policję.