Odprawa roczna w elbląskiej policji

W KMP w Elblągu odbyła się odprawa służbowa podsumowująca 2024 rok. Komendant miejski policji w Elblągu insp. Tomasz Piaskowski przedstawił minione 12 miesięcy w liczbach, mówił także o oczekiwaniach oraz planach i priorytetach na rok 2025.

Odprawa była podsumowaniem 12 miesięcy policyjnej służby. Przedstawiono na niej wyniki jakie osiągnęli policjanci w wykrywaniu przestępstw i ściganiu ich sprawców. W odprawie, której przewodniczył insp. Tomasz Piaskowski, komendant miejski policji w Elblągu, udział wziął także insp. Mirosław Elszkowski, komendant wojewódzki policji w Olsztynie, dr Michał Missan prezydent Miasta Elbląga, a także przedstawiciele władz, powiatowych, samorządowcy oraz ci, którzy nadzorują policyjną pracę a więc przedstawiciele prokuratury.

Dziennie w Elblągu:

- służbę patrolowo-interwencyjną oraz obchodową pełni 56 policjantów,

- do służby na drodze kierowanych jest 20 policjantów ruchu drogowego,

- policjanci w ciągu jednego dnia badają trzeźwość ponad 215 kierujących,

- podejmują także ponad 57 interwencji.

Podczas odprawy omówiono wyniki osiągnięte w 2024 roku oraz plany na kolejne lata. W minionym roku odnotowano 3770 wszystkich przestępstw. Tych o charakterze kryminalnym było 2433. Przestępstw gospodarczych było 732, narkotykowych zaś 173. Policjanci kryminalni w 2024 roku zabezpieczyli ponad 25 kg amfetaminy oraz blisko 10 kg marihuany. Wykrywalność przestępstw ogółem wyniosła w Elblągu 70,8 proc.

Jeżeli chodzi o wykrywalność kryminalną w kategorii np. bójek i pobić to wyniosła ona 85,7 procent, uszkodzenia ciała to wynik wykrywczy na poziomie 95,8 proc. a w kategorii rozboje wykrywalność sięgnęła 96,2 procent.

W 2024 roku zatrzymano 632 osoby poszukiwane, 275 sprawców „na gorącym uczynku” a do wytrzeźwienia trafiło 720 osób.

Na naszym terenie miało miejsce 80 wypadków drogowych, w których rannych zostało 80 osób a 5 zginęło. Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego w minionym roku sprawdzili trzeźwość ponad 86 tys. kierujących, co daje średnio 236 badań dziennie.

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Kryminalnej oraz policjanci dzielnicowi w 2024 roku odbyli 407 spotkań z dziećmi i młodzieżą, w których wzięło udział łącznie blisko 12000 uczniów. Mowa tu o takich programach prewencyjnych jak „Odpowiedzialność prawna nieletnich” czy „Mowa nienawiści i hejt”. Dodatkowo, angażowano także uczniów klas mundurowych do wspomagania policjantów przy organizacji przedsięwzięć oraz zabezpieczeń.