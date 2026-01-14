UWAGA!

Oszukana na reklamę z "prezydentem"

 Elbląg, Oszukana na reklamę z "prezydentem"
Kwotę 66-tysiecy złotych „zainwestowała” pewna 68-latka z Elbląga. Kobieta znalazła w Internecie reklamę, w której posłużono się wizerunkiem prezydenta. Wtedy jeszcze nie wiedziała, że to oszustwo. W sfabrykowanym wywiadzie przeczytała o inwestycji w akcje koncernu paliwowego i… też postanowiła „zainwestować”.

Kobieta wypełniła formularz a niedługo później oddzwonił do niej konsultant. Inwestowanie a właściwie wpłacanie pieniędzy trwało od października 2025 roku. 68-latka przez ten czas wpłaciła na konto oszustów 66 tysięcy złotych. Zaciągnęła także dwie pożyczki. Że coś jest nie tak, zorientowała się w styczniu 2026 r. gdy… nie mogła wypłacić zgromadzonych zysków. Konsultant zaproponował jej, że aby wypłacić pieniądze musi wpłacić… kolejne 10 tysięcy złotych. Wtedy kobieta zgłosiła się na policję.

- Oszuści wykorzystują naszą niewiedzę. To, że uwierzymy w sfabrykowaną przez nich historię to często wynik tego, że ta historia została pod nas ułożona. Na 1000 osób przeglądających Internet być może uwierzy w nią tylko kilka. I te właśnie osoby będą w zainteresowaniu przestępców. A co zrobić żeby nie stać się ofiarą? Czytać naszą stronę i mieć wiedzę o takich sytuacjach. Bo, gdy będziemy znać mechanizm działania sprawcy to nie damy się kolokwialnie mówiąc nabrać - apeluje policja.

 

nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu

  • Tyle się pisze, mówi, apeluje... a ludzie nadal zaskakują!
    zenekspodsklepu(2026-01-14)
  • ciebie
  • Czy policja zamieściła ten tekst za zgodą poszkodowanej?
  • @jaPolak - a czy poszkodowana może dochodzić utraconych a zainwestowanych pieniędzy od "prezydenta z reklamy"?
  • Na Waszej stronie też pojawiały się te "reklamy" oszustów. Zainwestuj w Orlen, twarz znanego polityka na wysokim stanowisku i przekierowanie na inne strony. Zazwyczaj właściciele stron podpisują ogóle kontrakty na wyświetlanie reklam, a potem co się wyświetli, to już problem "niczyj". Nawet Google zarabia miliardy na współpracy z oszustami, doskonale o wszystkim wiedząc i zezwalając im na ten proceder, bo kasa najważniejsza. Zero moralności, byle by się tabelki w excelu zgadzały i dyrektor dostał premię, bo 240 pensji zwykłego pracownika co miesiąc to zawsze będzie mało, trzeba drugi jacht kupić i jeszcze ze 3 apartamenty na wynajem.
    Jak dbosz, tak mosz(2026-01-14)
  • Ja bym reklam z takim prezydentem nie traktował inaczej niż pisze policja. Nawet jak by były prawdziwe. O kawalerce nie wspomnę.
    No i tak sie dzieje(2026-01-14)
  • Kolejna tępa dzida
  • @jaPolak - Czyżbyś zidentyfikował bliską sobie osobę ślepo zapatrzoną w Prezydenta? Jeden zawierzył personalnie i mieszkanie stracił. Więc magia działa.
  • W wyborach prawie połowa Polski zainwestowała w 100 konkretów Tuska / 100 dni.... minęło 2 lata i zrealizowano 6.I komu tu się POskarżyć ?.. na szczęście ta druga połowa polaków nie taka głupia.
