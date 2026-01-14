Kwotę 66-tysiecy złotych „zainwestowała” pewna 68-latka z Elbląga. Kobieta znalazła w Internecie reklamę, w której posłużono się wizerunkiem prezydenta. Wtedy jeszcze nie wiedziała, że to oszustwo. W sfabrykowanym wywiadzie przeczytała o inwestycji w akcje koncernu paliwowego i… też postanowiła „zainwestować”.

Kobieta wypełniła formularz a niedługo później oddzwonił do niej konsultant. Inwestowanie a właściwie wpłacanie pieniędzy trwało od października 2025 roku. 68-latka przez ten czas wpłaciła na konto oszustów 66 tysięcy złotych. Zaciągnęła także dwie pożyczki. Że coś jest nie tak, zorientowała się w styczniu 2026 r. gdy… nie mogła wypłacić zgromadzonych zysków. Konsultant zaproponował jej, że aby wypłacić pieniądze musi wpłacić… kolejne 10 tysięcy złotych. Wtedy kobieta zgłosiła się na policję.