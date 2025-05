Oszustwo „na blika”. On może mieć z tą sprawą związek

Elbląg dzieli od Warszawy prawie 300 kilometrów. Nie przeszkodziło to jednak przestępcom w tym, by pozbawić swoją ofiarę kilku tysięcy złotych. Wykorzystali do tego telefon, legendę o pracowniku banku i bankomat. Zabezpieczony przez policjantów monitoring pozwolił ustalić wizerunek mężczyzny, który może mieć związek z tą sprawą. Policjanci ustalają jego tożsamość i proszą osoby, które go rozpoznają o kontakt w tej sprawie.

Do tego oszustwa doszło 14 marca 2025 roku około godziny 14. Pokrzywdzona mieszkanka Elbląga najpierw odebrała telefon z nieznanego numeru. W słuchawce usłyszała głos kobiety, która przedstawiła się jako pracownik jednego z banków. Powiedziała, że na jej koncie jest w tej chwili dokonywana transakcja na konkretne imię i nazwisko mężczyzny. Oczywiście ta osoba była fikcyjna, a głos w słuchawce należał do oszustki, która tak rozmową zmanipulowała kobietę, że pokrzywdzona w rezultacie aby „ratować” swoje oszczędności, przelała 3 razy blikiem pieniądze na łączną kwotę 3 tysięcy złotych. Policjanci z Elbląga ustalili, że pieniądze kobiety zostały wypłacone w Warszawie w Centrum Handlowym Złote Tarasy w jednym z bankomatów. Funkcjonariusze z Warszawy zabezpieczyli monitoring z tego miejsca i ustalili wizerunek mężczyzny, który najprawdopodobniej ma związek z tą sprawą. Osoby, które rozpoznają mężczyznę ze zdjęć, proszone są o telefoniczny kontakt z policjantami prowadzącymi tę sprawę, pod numerem 47 734 16 20. Można również skorzystać z numeru alarmowego 112 lub skontaktować się z policjantami z najbliższej jednostki policji. Wszelkie informacje dotyczące tego mężczyzny można przesłać też (również anonimowo) na adres mailowy KMP w Elblągu: policja@elblag.ol.policja.gov.pl.



Jakub Sawicki, zespół prasowy KMP Elbląg