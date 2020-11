Pięciu nietrzeźwych kierujących w ciągu dwóch dni

Policjanci pełniący służbę w czasie weekendu wyeliminowali z ruchu drogowego 5 nietrzeźwych kierujących. W ciągu dwóch dni przeprowadzono ponad 200 badań trzeźwości kierujących.

Rekordzista to 34-latek kierujący osobowym fordem. Mężczyznę zatrzymał patrol policji przy ul. Opalowej. Wynik badania alkotestem to 2,18 promila. 34-latek posiadał sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami do grudnia 2020 roku.

Inny kierujący zatrzymany przy ul. Brzeskiej miał w organizmie 1,86 promila alkoholu. 21-latek kierował osobową mazdą. Jego auto odholowano na parking a on sam resztę nocy spędził w policyjnym areszcie.

W miejscowości Podągi policjanci z Pasłęka zatrzymali 34-latka, który kierował bmw. Badanie alkotestem wykazało u niego 1,56 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali w niedzielę w Elblągu na Trasie Unii Europejskiej 49-latka, który kierował audi a6. Mężczyzna przekroczył dozwoloną prędkość o blisko 40 km/h. W trakcie kontroli okazało się, że jest pijany. Wynik badania to 1,72 promila alkoholu w organizmie.

Wymienieni kierujący odpowiedzą za jazdę w stanie nietrzeźwości. Za taki czyn Kodeks Karny przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności.