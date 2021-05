Piesi z pierwszeństwem, ale diabeł tkwi w szczegółach

1 czerwca nastąpią istotne zmiany w przepisach ruchu drogowego, szczególnie dotyczące bezpieczeństwa pieszych. O czym warto wiedzieć?

„Zgodnie z nowymi przepisami, pieszy wchodzący na przejście dla pieszych będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem, za wyjątkiem tramwaju. Przed tramwajem pieszy będzie miał pierwszeństwo tylko, gdy znajduje się już na przejściu dla pieszych” - przypominają policjanci z KMP w Elblągu. Prośba, by przypomnieć o kwestii pierwszeństwa tramwaju, dotarła do naszej redakcji także od jednego z pracowników ZKM w Elblągu.

- Te przepisy zobowiązują kierowców do obserwacji zarówno przejścia dla pieszych, jak i jego okolicy. Muszą oni stworzyć możliwość bezpiecznego przejścia przez jezdnię pieszym znajdującym się na przejściu i tym, którzy na nie wchodzą – podkreśla Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu. Kierowcy mają „zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście”.

Graf. Komenda Główna Policji

- Należy podkreślić, że nowe regulacje nie zwalniają pieszego z obowiązku zachowywania szczególnej ostrożności, gdy wchodzi i przechodzi przez jezdnię lub torowisko, także na przejściu dla pieszych. Nie może on także korzystać w tym czasie z telefonu lub innych urządzeń elektronicznych w sposób ograniczający możliwość obserwowania sytuacji – zaznacza Krzysztof Nowacki.

To nie wszystkie zmiany. Przypomnijmy, że od 1 czerwca na obszarze zabudowanym przez całą dobę maksymalna dopuszczalna prędkość pojazdu to 50 km/h, a na autostradach i drogach ekspresowych kierujący jest zobowiązany do zachowania minimalnego odstępu od poprzedzającego go na pasie ruchu pojazdu. „Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym się poruszamy, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Na przykład przy prędkości 100 km/h odstęp nie może być mniejszy niż 50 m”. Zasada ta nie obowiązuje podczas wyprzedzania.