Pijani kierujący wyeliminowani z ruchu

W czasie trwającego weekendu policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali 3 nietrzeźwych kierujących. Rekordzista miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

Przy ul. Płk. Dąbka patrol policyjnej grupy speed kontrolował pewnego 39-latka, który kierował volkswagenem. Policjanci wyczuli od mężczyzny zapach alkoholu. Badanie alkotestem wykazało 1,86 promila alkoholu w organizmie. Inny kierujący zatrzymany przy ul. Ogrodowej „wydmuchał” wynik 2,24 promila. 55-latek kierował oplem vectrą i co więcej miał sądowy zakaz kierowania pojazdami do stycznia 2023 roku. Teraz odpowie również za złamanie tego zakazu. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Za niestosowanie się do orzeczenia sądu do 5 lat pozbawienia wolności.