Pijani kierujący wyeliminowani z ruchu

fot. KMP w Elblągu

W ciągu minionej doby policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Elblągu skontrolowali trzeźwość 160 kierujących. W czterech przypadkach byli to rowerzyści, którzy kierowali pod wpływem alkoholu. Za to wykroczenie policjant może ukarać mandatem w wysokości 2500 złotych. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu kierowany jest wniosek do rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.

W miejscowości Nogat funkcjonariusze ruchu drogowego skontrolowali rowerzystę. Wynik badania alkotestem to 0,5 promila alkoholu w organizmie. Inna kontrola miała miejsce w Jegłowniku. Tam, policjanci zauważyli mężczyznę który dosłownie jedzie „zygzakiem”. Badanie alkotestem wykazało 3,36 promila alkoholu w organizmie. Podobna sytuacja miała miejsce w Gronowie Elbląskim. Zatrzymany rowerzysta miał 2,00 promile alkoholu. Ostatni z kontrolowanych rowerzystów był w miejscowości Łęcze. Mężczyzna miał 3,5 promila alkoholu w organizmie. Policjanci sporządzili w tym przypadku wniosek do sądu, ponieważ mężczyzna odmówił przyjęcia mandatu.

nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu