Pijani kierujący zatrzymani przez policjantów 

W ciągu weekendu policjanci zatrzymali 3 nietrzeźwych kierujących. Za kierowanie w takim stanie grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Pierwszy z nich to 34-latek kierujący oplem vectrą. Mężczyzna jadąc ulicą Nowodworską przekroczył dozwoloną prędkość, co było powodem do zatrzymania. W trakcie kontroli okazało się, że jest pijany. Badanie wykazało blisko promil alkoholu w organizmie. Zatrzymano mu prawo jazdy, a pojazd przekazano wskazanej przez 34-latka osobie.

Z kolei policjanci z Pasłęka na drodze S7 zatrzymali 54-latkę kierującą volkswagenem. Kobieta miała 2 promile alkoholu w organizmie. Jej auto odholowano a ona sama trafiła do policyjnego aresztu.

Również na drodze S7 Węzeł Pasłęk Południe policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali 46-latka kierującego seatem. Mężczyzna miał w organizmie 1,8 promila alkoholu. Do sądu trafi również wniosek o ukaranie go za kierowanie bez uprawnień.