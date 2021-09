Pijany klient uszkodził taksówkę

Policjanci zatrzymali 35-latka pod zarzutem uszkodzenia mienia. Pijany mężczyzna jechał taksówką. Po zakończonym kursie kopnął w drzwi samochodu i uszkodził lusterko. Straty jakich dokonał to 650 zł. Miał 3 promile alkoholu w organizmie. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policję zawiadomił kierowca taksówki. Zdarzenie miało miejsce w minioną niedzielę (12 września) przy ul. Traugutta w Elblągu. Niezadowolony i pijany klient taksówki po zakończonym kursie kopnął w drzwi samochodu i uszkodził lusterko. Straty jakich dokonał w toyocie to 650 zł. Zaraz po zdarzeniu został zatrzymany przez patrol policji. Wiadomo, że był pijany. Miał 3 promile alkoholu w organizmie. Nie wiadomo jednak dlaczego to zrobił. Przyznał się ale nie potrafił wytłumaczyć swojego zachowania. Grozi mu teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.