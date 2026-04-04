Pijany wjechał na pole

fot. KMP w Elblągu

Kierowca, który wjechał Skodą na pole w Nowakowie, miał 1,6 promila alkoholu w organizmie. Jak się tam znalazl? Jechał zbyt szybko i "zapomniał" skręcić na rozwidleniu dróg w ul. Rzepakową.

- Kierowcą był 38-letni mężczyzna. Odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Może mu grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna nie posiadał ważnych uprawnień do kierowania - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

red. na podst. inf. KMP Elblag