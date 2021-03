Piraci drogowi zatrzymani

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w ciągu minionej doby zatrzymali dwóch kierujących, których zmierzona prędkość była, aż nadto za duża.

Pierwszy z kierujących to 35-latek zatrzymany około godziny 20.00 przy ul. 12-Lutego. Policjanci zmierzyli prędkość z jaką jechał osobową skodą. Były to 102 km/h w miejscu, gdzie jest ograniczenie jedynie do 50 km/h. Mężczyźnie zatrzymano na 3 miesiące prawo jazdy. Inny kierujący to 21-latek, który w miejscowości Raczki kierował volkswagenem. Auto rozpędził do 103 km/h w terenie zabudowanym. Co oznacza, że jechał o 53 km/h za szybko. W obu przypadkach kontrola drogowa zakończyła się na zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące, 500 złotowym mandacie oraz 10 punktach karnych.