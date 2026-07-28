Po 16 latach za granicą odsiedzi wyrok za pobicie i oszustwo

Fot. KMP Elbląg

2 listy gończe wydane... 16 lat temu zostały właśnie zrealizowane. Mowa tu o pewnej 36-latce z Elbląga, która została zatrzymana, gdy przekroczyła granice i przyleciała do kraju. Kobieta przez ten czas miała ukrywać się za granicą.

36-latka była poszukiwana do odbycia kary, łącznie 1 roku pozbawienia wolności. Wcześniej została skazana za pobicie oraz oszustwo. Teraz, najbliższy czas, dość niespodziewanie dla niej spędzi w więzieniu.

nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu