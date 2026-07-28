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Po 16 latach za granicą odsiedzi wyrok za pobicie i oszustwo

 Elbląg, Po 16 latach za granicą odsiedzi wyrok za pobicie i oszustwo
Fot. KMP Elbląg

2 listy gończe wydane... 16 lat temu zostały właśnie zrealizowane. Mowa tu o pewnej 36-latce z Elbląga, która została zatrzymana, gdy przekroczyła granice i przyleciała do kraju. Kobieta przez ten czas miała ukrywać się za granicą.

36-latka była poszukiwana do odbycia kary, łącznie 1 roku pozbawienia wolności. Wcześniej została skazana za pobicie oraz oszustwo. Teraz, najbliższy czas, dość niespodziewanie dla niej spędzi w więzieniu.


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