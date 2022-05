Pobił bezdomnego i zabrał mu butelki

Kryminalni z Elbląga zatrzymali 34-latka podejrzanego o rozbój na bezdomnym mężczyźnie. Sprawca pobił go i zabrał kilka butelek po piwie. Sprawcy grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Zdarzenie miało miejsce 14 maja tego roku przy ulicy Nowodworskiej w Elblągu. Policjantów powiadomił kierowca, który przejeżdżając widział całą sytuację. Do bezdomnego mężczyzny podszedł 34-latek, uderzył go pięścią w twarz i przeszukał kieszenie. Nie znalazł pieniędzy, więc zabrał pokrzywdzonemu torbę z czterema butelkami zwrotnymi po piwie. Na miejsce przyjechali policjanci, którzy dotarli do pokrzywdzonego 68-latka, a co najważniejsze na jednym z okolicznych przystanków zatrzymali podejrzanego. 34-letni mężczyzna był pijany. Miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Został przewieziony do komendy i trafił do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu został przesłuchany i przyznał się do zarzucanego mu rozboju. Śledczy przedstawili mu zarzut. Powiedział, że żałuje. Był notowany za kradzieże i uszkodzenia mienia. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności. Pokrzywdzony nie odniósł większych obrażeń.