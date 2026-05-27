Pocisk moździerzowy nieopodal Dębicy

Pocisk moździerzowy wrośnięty w drzewo zabezpieczyli najpierw policyjni pirotechnicy a następnie wojskowi saperzy, którzy zneutralizowali go na poligonie.

Takie znalezisko zauważono 25 maja w okolicy cmentarza Dębica w Elblągu i powiadomiono policję. Pocisk został zabrany razem z fragmentem drzewa.

To nie jedyna wczorajsza sytuacja dotycząca niewybuchów pozostałych po II Wojnie Światowej. W miejscowości Karczowiska, 30-cm pocisk został znaleziony podczas prac ogrodniczych.

Przypominamy! Gdy znajdziemy tego rodzaju niebezpieczny przedmiot, należy oznaczyć miejsce i zadzwonić pod nr alarmowy 112.

Nie należy ruszać przedmiotu, przemieszczać go, ani przywozić do Komendy Policji!