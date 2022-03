Podpalacz zatrzymany przez policjantów 

Policjanci wydziału „mienia” zatrzymali 39-latka podejrzanego o podpalenia wiat śmietnikowych. Mężczyzna ma na koncie kilka takich czynów. Straty spowodowane przez podpalacza wyceniono na ponad 50 tysięcy złotych.

39-latek został zatrzymany przez policjantów operacyjnych wydziału Zwalczania Przestępczości Przeciwko Mieniu. Mężczyzna nie spodziewał się zatrzymania i nie wiedział, że nagrał się na materiale z kamer osiedlowego monitoringu. Co więcej policjanci rozpoznali go. Mężczyzna w chwili zatrzymania miał przy sobie dwie zapalniczki oraz butelkę z rozpuszczalnikiem. Usłyszał zarzut uszkodzenia mienia poprzez podpalenie oraz zarzut narażenia na niebezpieczeństwo innych osób. Policjanci oraz prokurator nadzorujący sprawę wnioskowali do sądu o tymczasowe aresztowanie 39-latka. Dziś rano sąd przychylił się do tego wniosku i aresztował mężczyznę tymczasowo na 3 miesiące. Zgodnie z Kodeksem Karnym może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.