Podróżowali z amfetaminą

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Pasłęku zatrzymali mężczyzn, podejrzanych o posiadanie narkotyków. Podczas kontroli drogowej funkcjonariusze znaleźli w samochodzie amfetaminę. Grozi za to kara do 3 lat pozbawienia wolności.

W miejscowości Rzeczna (gm. Pasłek) policjanci zatrzymali do kontroli drogowej BMW, którym podróżowało dwóch mężczyzn w wieku 30 i 20 lat. W samochodzie funkcjonariusze znaleźli woreczek foliowy z amfetaminą. Zarówno kierowca jak i pasażer trafili do policyjnego aresztu. Za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.