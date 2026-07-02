Policja rusza na plażę

Policyjne posiłki ruszają na Mierzeję Wiślaną. Wakacyjnego bezpieczeństwa będzie strzegło dodatkowych 22 funkcjonariuszy

Tysiące turystów, zatłoczone plaże i promenady oraz znacznie więcej interwencji – tak co roku wygląda sezon letni na Mierzei Wiślanej. Aby zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców i wypoczywających, policja wysyła tam dodatkowe siły.

- Dodatkowo każdego dnia służbę na Mierzei Wiślanej będzie pełnić 18 policjantów z Oddziałów Prewencji Policji w Gdańsku, 2 funkcjonariuszy z Wydziału Konwojowo-Ochronnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz 2 policjantów pionu dochodzeniowo-śledczego. Ich obecność znacząco wzmocni działania realizowane przez policjantów pełniących na co dzień służbę na terenie Mierzei Wiślanej - informuje Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim.

Mundurowi pojawią się wszędzie tam, gdzie latem gromadzą się tłumy - na plażach, promenadach, w centrach nadmorskich miejscowości i najpopularniejszych miejscach wypoczynku.

- Będą reagować na przypadki łamania prawa, udzielać pomocy osobom znajdującym się w potrzebie oraz prowadzić działania profilaktyczne, przypominające o zasadach bezpiecznego wypoczynku - informuje policja nowodworska.

Dodatkowe wsparcie ma zapewnić spokojny wypoczynek w czasie, gdy liczba osób przebywających na Mierzei Wiślanej wielokrotnie przewyższa liczbę jej stałych mieszkańców.