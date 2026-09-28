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Policja wyjaśnia sprawę kradzieży. Rozpoznajesz tego mężczyznę?

 Elbląg, Zdjęcie z monitoringu sklepu
Zdjęcie z monitoringu sklepu

Elbląscy policjanci ustalają okoliczności kradzieży głośnika wartego około 1 500 zł oraz osoby, które mogą mieć związek z tym zdarzeniem. Rozpoznajesz osobę utrwaloną na nagraniu?

Mężczyzna, który został utrwalony na zabezpieczonym nagraniu, był w towarzystwie młodej kobiety. Na zapisie z kamer monitoringu widać jak wychodzi ze sklepu przy al. Grunwaldzkiej w Elblągu z głośnikiem o wartości 1 500 zł. Do zdarzenia doszło 11 sierpnia 2026 r. po godzinie 17:00.

Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości mężczyzny, proszone są o kontakt z policjantem pod nr tel.: 47 734 16 19, 112 lub mailowo (policja@elblag.ol.policja.gov.pl). Zapewniamy anonimowość.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • Z ubioru jak Batyr jest podobny jak biega po parku.
  • W tej okolicy to gość z Pasłeka. Oni lubią okradać nasze miasto i nie tylko, później wyjaśniać, że to nie ich ręka. Jednak po sprzedaży tego głośnika nie wystarczy raczej na zakup ułaskawienia.
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    Gdypiszniknie(2026-09-28)
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