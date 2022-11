Policjanci podsumowali długi weekend 

Policjanci z Elbląga podsumowali długi weekend. Zatrzymali 5 nietrzeźwych kierujących, odnotowali 9 kolizji i 98 przekroczeń prędkości. Nie było wypadków drogowych.

Policjanci prewencji interweniowali w 200 przypadkach. Było to głównie interwencje uliczne oraz domowe. Wylegitymowali 600 osób. 14 z nich trafiło do wytrzeźwienia. Nałożyli 161 mandatów, zastosowali 42 pouczenia oraz skierowali do sądu 2 wnioski o ukaranie.

Funkcjonariusze z ruchu drogowego wylegitymowali 171 osób, nałożyli 17 mandatów i skierowali do sądu 5 wniosków o ukaranie. Obsłużyli 9 kolizji drogowych. Odnotowali 98 przekroczeń prędkości (w tym 7x50+). Przebadali 393 kierujących. Wśród nich było 5 nietrzeźwych. Niechlubny rekord przypadł 33-letniemu mieszkańcowi gminy Pasłęk. Mężczyzna został zatrzymany w miejscowości Nowa Wieś (gm. Pasłęk). Jechał motorowerem. Policjanci z Pasłęka przebadali jego stan trzeźwości. Miał 2,5 promila alkoholu w organizmie. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.