Policjanci podsumowali działania "NURD"

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu przeprowadzili wojewódzkie działania prewencyjno-kontrolne pod nazwą „NURD" – Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego. Akcja miała na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg, czyli tych uczestników ruchu drogowego, którzy w przypadku zdarzeń drogowych są szczególnie narażeni na poważne obrażenia.

27 października funkcjonariusze prowadzili wzmożone kontrole na terenie miasta i powiatu elbląskiego. W trakcie działań nałożyli łącznie 73 mandaty karne, skierowali 1 wniosek o ukaranie do sądu oraz udzielili 29 pouczeń. Aż 56 wykroczeń dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości w rejonie przejść dla pieszych. Dodatkowo policjanci ujawnili 1 wykroczenie rowerzysty, 1 nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych, 1 wyprzedzanie samochodu przed przejściem dla pieszych.

Podczas akcji odnotowano również 12 kolizji drogowych. Policjanci wylegitymowali 122 osoby oraz skontrolowali 115 pojazdów. Wszyscy sprawdzeni kierujący byli trzeźwi.

Działania „NURD" są cyklicznie prowadzone przez policję w całym kraju. Ich celem jest nie tylko reagowanie na wykroczenia, ale przede wszystkim zwiększanie świadomości wszystkich uczestników ruchu drogowego w zakresie bezpieczeństwa.

Do najczęstszych przewinień pieszych należą m.in.: przechodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych, wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd, ignorowanie sygnalizacji świetlnej, korzystanie z telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię czy poruszanie się po niewłaściwej stronie drogi, zwłaszcza po zmroku bez elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym.

Z kolei kierowcy najczęściej dopuszczają się takich wykroczeń jak: nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu, przekraczanie prędkości w rejonie przejść dla pieszych, szkół czy osiedli, nieprawidłowe wyprzedzanie w pobliżu przejść dla pieszych, brak szczególnej ostrożności podczas skrętu w drogę poprzeczną oraz nieustąpienie pierwszeństwa rowerzystom na przejazdach dla rowerów.

Policjanci przypominają, że zarówno piesi, jak i kierowcy mają realny wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Kluczowe znaczenie ma wzajemna ostrożność, przewidywanie zachowań innych uczestników ruchu oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów.