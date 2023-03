Policjanci podsumowali miniony weekend 

Policjanci z Elbląga podsumowali miniony weekend. Odnotowano 16 kolizji, 90 przekroczeń prędkości i 2 pożary. Policjanci zatrzymali 1 nietrzeźwego kierującego. Nie było wypadków drogowych.

W miniony weekend policjanci prewencji interweniowali 122 razy. Na ulicach wylegitymowali 360 osób. Zatrzymano 2 osoby poszukiwane. Do wytrzeźwienia trafiło 8 mężczyzn. Nałożono 32 mandaty, 83 razy pouczano i skierowano do sądu 1 wniosek o ukaranie.

Funkcjonariusze z ruchu drogowego wylegitymowali 193 osoby i skontrolowali 171 pojazdów. Odnotowali 16 zdarzeń drogowych. Ponadto zatrzymali 90 kierowców, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość (w tym 4x 50+). Wystawili 81 mandatów i 51 pouczali. Skierowali do sądu 8 wniosków o ukaranie. Przeprowadzili 270 badań trzeźwości kierowców. Nietrzeźwy kierowca został zatrzymany w miejscowości Zaścianki (gm. Młynary). Jechał volkswagenem. Miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze wyjaśniają również okoliczności 2 pożarów. Do pierwszego doszło w piątek (17.03) w miejscowości Nowy Cieszyn (gm. Pasłęk). W parterowym budynku mieszkalnym, najprawdopodobniej od piecyka grzewczego, doszło do zaprószenia ognia i pożaru. W wyniku działania ognia całkowitemu spaleniu uległa więźba dachowa, która wpadła do wnętrza budynku. Mieszkańcy domu zdążyli go opuścić. Właścicielka domu w związku z problemami z oddychaniem została przewieziona do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Postępowanie w przedmiotowej sprawie prowadzi KP w Pasłęku.

Kolejny pożar miał miejsce w sobotę (18.03) przy ul. Stawidłowej w Elblągu. Spaleniu uległo jedno mieszkanie w budynku wielorodzinnym. Nie było w nim żadnych osób. Z 9 mieszkań budynku, ewakuowano 12 osób na czas działań ratowniczych, 3 osoby w tym ojciec i dwoje dzieci zostało przewiezionych do Szpitala Wojewódzkiego w Elblągu na obserwację. Mężczyzna doznał poparzenia I stopnia lewej ręki, dzieci nie doznały żadnych urazów. Policjanci wyjaśniają okoliczności pożarów.