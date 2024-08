Policjanci podsumowali weekend

Policjanci z Elbląga podsumowali miniony weekend. Funkcjonariusze odnotowali 21 kolizji i 1 wypadek drogowy. Mundurowi zatrzymali 2 nietrzeźwych kierujących. Policjanci odnotowali także 122 przypadki przekroczeń prędkości.

Policjanci prewencji wylegitymowali 365 osób i przeprowadzili 160 interwencji. 6 osób przewieziono do wytrzeźwienia. Nałożono 26 mandatów, 85 razy pouczano i skierowano do sądu 4 wnioski o ukaranie. Przeprowadzono 50 kontroli pojazdów, zatrzymano 4 osoby poszukiwane.



Z kolei funkcjonariusze z ruchu drogowego wylegitymowali 246 osób i skontrolowali 205 pojazdów. Przebadali 681 kierujących. 2 z nich kierowało w stanie nietrzeźwym, a jeden spowodował groźną kolizję. Ponadto policjanci nałożyli 119 mandatów, skierowali do sądu 17 wniosków, w 39 przypadkach zastosowali pouczenia. Odnotowali 122 przypadki przekroczeń prędkości, (w tym 6x50+). Było 21 kolizji i jeden wypadek drogowy. Doszło do niego w miniony piątek (9 sierpnia 2024 r.) przy ul. Fromborskiej w Elblągu. Tam dwoje pieszych weszło pod nadjeżdżający rower (na drodze dla rowerów). 29-letni kierujący spadł z jednośladu i doznał obrażeń głowy oraz kończyn. Został przewieziony do szpitala. Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku.