Policjanci zatrzymali pseudokibiców podejrzanych o udział w bójce

 Elbląg, Policjanci zatrzymali pseudokibiców podejrzanych o udział w bójce
Funkcjonariusze ustalili i zatrzymali 9 pseudokibiców, którzy brali udział w bójce na ulicy Narutowicza w Radomiu. Wszyscy mężczyźni odpowiedzą za udział w bójce, a za przestępstwo to grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Wyjaśnianiem sprawy zajęli się policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu przy współpracy z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu oraz z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Funkcjonariusze ustalali wszystkie szczegóły i analizowali zgromadzony materiał pod kątem ustalenia personaliów osób, które brały udział w tym zdarzeniu.

W środę (20 sierpnia) w tej sprawie zatrzymano 3 mieszkańców Radomia oraz 6 mieszkańców Elbląga. To mężczyźni w wieku od 30 do 47 lat. Sześciu zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Rejonowej Radom Zachód w Radomiu, gdzie przedstawiono im zarzuty udziału w bójce. Wobec większości z nich zastosowano policyjne dozory oraz zakaz wstępu na mecze rozgrywane przez radomski klub piłkarski. Natomiast trzech mężczyzn zostało osadzonych w policyjnym areszcie i w czwartek wykonywane będą z nimi czynności.

Zgodnie z art. 158 Kodeksu Karnego kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Justyna Jaśkiewicz, KM Policji w Radomiu

  • przecież to były tylko takie przepychanki niedźwiadków xD
    pilafek4(2025-08-21)
  • Piłka nożna dla kibiców!
    Orient(2025-08-21)
  • Jeśli głowa Państwa Polskiego mówi, że to rodzaj sportu, honorowe pojedynki - to ja się pytam.... Za co zostali zatrzymani ? Czy nie mamy czasem do czynienia z bezprawnym działaniem resortu siłowego Państwa Polskiego ? Pan Prezydent wie co mówi. To przecież on jest jednym z ciał ustawodawczych. Jestem dumny z naszego prezydenta. Jestem dumny z kiboli piłkarskich. To najlepsi patrioci i najlepsi katolicy. W ogóle we wszystkim są najlepsi -tak jak nasz Pan Prezydent.
  • Komentarz był - lecz się ZMYŁ. OK nie wytykac błędów Policji
  • sutener ich ułaskawi. szkoda waszej i sądu pracy.
  • 5 lat za szarpaninkę, a ci którzy spiwodowali śmierć na hetmańskiej 6 m-cy, a na dodatek z reszty towarzystwa zrobili świadków. Jaja sobie ten elbląski sąd robi?
  • 47 lat haha stary a głupi
    Pozdro(2025-08-21)
