Tu nie będzie wody

EPWiK Sp. z o.o. informuje, że w związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej, w dniu 2026-09-09 (środa) pozbawieni dostawy wody będą odbiorcy miejscowości:

Piastowo Jagodnik Przewidywany czas prac godz. 8 – 16 (może ulec skróceniu lub wydłużeniu – w drugim przypadku EPWiK dostarczy wodę beczkowozem). W wyniku prowadzonych prac okresowemu pogorszeniu może ulec jakość dostarczanej wody. W przypadku wystąpienia tego zjawiska prosimy informować Pogotowie Techniczne EPWiK – tel. 994. Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody EPWiK Sp. z o.o. przeprasza.

EPWiK