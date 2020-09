Policyjne podsumowanie weekendu

W miniony weekend policjanci interweniowali 186 razy. 17 osób przewieziono do wytrzeźwienia, zatrzymano 6 osób poszukiwanych. Było 15 kolizji i 2 wypadki. Aż 5 kierowców straciło prawa jazdy za nadmierną prędkość w terenie zabudowanym.

Policyjna służba od piątku do niedzieli przyniosła zatrzymanie 6 nietrzeźwych kierujących, a także wyeliminowanie z ruchu tych, którzy przekraczają dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h. Tych ostatnich policjanci zatrzymali aż pięciu. Rekordzista miał 127 km/h w miejscu, gdzie jest ograniczenie do 50 km/h. Oprócz mandatu i 10 punktów karnych policjanci zatrzymali wszystkim na 3 miesiące prawa jazdy. Z kolei rekordzista po alkoholu miał blisko promil, kierował motorowerem i uczestniczył w kolizji z samochodem w Komorowie Żuławskim.

W miniony weekend doszło także do dwóch wypadków. Pierwszy to potrącenie samochodem pieszego na Grota Roweckiego. Drugie zdarzenie to przewrócenie się na drodze nietrzeźwego motorowerzysty w miejscowości Łukszty (gm. Pasłęk). Nietrzeźwy doznał obrażeń głowy.