Policyjne podsumowanie weekendu 

592 badania trzeźwości kierujących w tym 5 zatrzymanych nietrzeźwych kierujących. Co więcej, policjanci w „długi weekend” zrealizowali łącznie 240 interwencji, obsługiwali 14 kolizji drogowych oraz zabezpieczali wspólnie z Żandarmerią Wojskową takie imprezy jak obchody Święta Wojska Polskiego na elbląskiej starówce oraz koncert na Wyspie Spichrzów. Mimo bardzo dużej liczby przewijających się osób oraz zwiększonego ruchu pojazdów imprezy odbyły się bez zdarzeń kryminalnych.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali 3 kierujących którzy przekroczyli dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h. Z kolei rekordzistą, który kierował pod wpływem alkoholu okazał się być 49-latek zatrzymany w poniedziałek (15 sierpnia) do kontroli w Krzewsku. Mężczyzna kierował skuterem mając 2,6 promila alkoholu w organizmie oraz sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów do 2024 roku. Teraz odpowie za to przed sądem a grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.