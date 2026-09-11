Poszukują zaginionej 76-latki. Służby i ochotnicy przeczesują las

W lesie w okolicach Gołutowa w gminie Rychliki trwają poszukiwania 76-letniej Wandy Bondaryk. Kobieta poszła w czwartek (10 września) do lasu na grzyby i nie wróciła do dziś. Zdjęcia.

W poszukiwania zaangażowanych jest ponad 100 osób w tym policjanci z Elbląga i Pasłęka, policjanci Wydziału Poszukiwań I Identyfikacji Osób KWP w Olsztynie, strażacy Państwowej Straży Pożarnej, druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Straż Leśna, Nadleśnictwo, Grupa Ratownictwa PCK Olsztyn a także mieszkańcy i rodzina zaginionej kobiety. W poszukiwaniach używane są drony z kamerą termowizyjną oraz psy do poszukiwań osób w terenie.

Wanda Bondaryk zaginęła w lesie k. Gołutowa, fot. arch. prywatne

- Dziś kolejny poszukiwań. Do działań oprócz policjantów z Elbląga zostają włączeni także policjanci Oddziału Prewencji KWP w Olsztynie oraz policjanci odbywający praktykę zawodową z Akademii Policji w Szczytnie, żołnierze WOT z Braniewa. Poszukiwania polegają głównie na przeszukiwaniu trudnych terenów leśnych - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Pani Wanda ubrana była w jasną kurtkę, ciemne spodnie, kapelusz oraz miała ze sobą zielone wiadro. Jeżeli ktoś widział, napotkał pokazaną na zdjęciu kobietę prosimy o kontakt z Komisariatem Policji w Pasłęku tel. 47 734 19 00 lub nr alarmowym 112.

Wygląd pani Wandy w dniu zaginięcia stworzony z wykorzystaniem AI.