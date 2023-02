Poznajesz mężczyznę ze zdjęcia? Zgłoś to elbląskiej policji

Po publikacji w mediach filmu, na którym możemy zobaczyć między innymi, jak mężczyzna podnosi do góry psa na smyczy, a nasi internauci nazwali to wprost „wieszaniem psa”, elbląscy policjanci wszczęli dochodzenie w tej sprawie.

- Apelujemy do osób, które rozpoznają mężczyznę na tym na filmie, by zgłosili to policji. Zapewniamy anonimowość. Może też ktoś rozpoznaje psa, z którym na filmie jest ten mężczyzna. Rozpoczęliśmy dochodzenie w tej sprawie i poszukujemy osoby widocznej na filmie, aby ją przesłuchać - mówi nadkomisarz Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Do sytuacji doszło na Starym Mieście w Elblągu, a nagrała ją młoda kobieta. Film trafił do mediów społecznościowych. Przesłała go również naszej redakcji.

Z ramienia elbląskiej komendy sprawą zajęła się asp. Iga Sozoniuk, znana z determinacji i dociekliwości w sprawach związanych z przestępstwami, których ofiarą padają zwierzęta.