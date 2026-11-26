Pożyczył Skodę, szalał nią na Modrzewinie i wypadł z drogi

Policjanci z grupy Speed zmierzyli w środę wieczorem prędkość Skodzie, którą 18-letni kierowca rozpędził na al. Jana Pawła II na Modrzewinie do 115 km/h. Gdy za nim pojechali, aby go zatrzymać, okazało się, że auto leży na dachu poza drogą. Kierowca pożyczył je od sąsiadki, by... sprawdzić możliwości auta... Na szczęście, 18-latek i jego pasażer nie odnieśli obrażeń.

Kierujący powiedział policjantom, że "chcieli sprawdzić możliwości tej skody". Można zatem powiedzieć, że test był... zniszczeniowy. Za przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h 18-latek został ukarany mandatem w wysokości 2000 zł i 14 punktami karnymi, jego prawa jazdy zostało zatrzymane na trzy miesiące. A za spowodowanie kolizji i zagrożenia w ruchu drogowym stanie przed sądem. W tym przypadku oprócz grzywny może mu grozić także zakaz prowadzenia pojazdów na czas określony przez sąd.

nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu