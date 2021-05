Prawa dla pieszych, obowiązki dla kierowców

Od 1 czerwca roku pieszy przechodząc przez jezdnię nie będzie mógł korzystać z telefonu komórkowego w taki sposób, który utrudnia mu to możliwość obserwacji tego co dzieje się na jezdni. Za takie wykroczenie będzie mógł nawet dostać mandat. Kolejnym nowym przepisem będzie ten skierowany do kierujących pojazdami. Dojeżdżając do przejścia dla pieszych będziemy musieli ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych, a nie jak do tej pory tylko znajdującemu się na tym przejściu. To duża zmiana. Dlatego w Pasłęku pojawiły się plakaty informujące o tych nowych zasadach, jak również piktogramy (przekreślony telefon komórkowy) przy przejściach dla pieszych.

"Bezpieczny ruch drogowy w Pasłęku". Takie hasło przyświeca wszystkim zaangażowanym w kampanię na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Pasłęka. W inicjatywę włączył się Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Pasłęk wraz z policjantami z Elbląga i Pasłęka wytypowali przejścia dla pieszych, które dzisiaj (20 maja br.) zostały dodatkowo oznaczone piktogramem przekreślonego telefonu komórkowego. Te niecodzienne znaki poziome namalowała młodzież klas o profilu bezpieczeństwo publiczne Zespołu Szkół w Pasłęku.

Naszymi działaniami chcemy zwrócić uwagę na nowe przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym – mówi Natalia Wyszyńska z klasy II Zespołu Szkół w Pasłęku (I LO klasa o profilu bezpieczeństwo publiczne). Jest to szczególnie ważne, bo sama często widziałam jak moje koleżanki i koledzy zapatrzeni w telefon przechodzą przez jezdnię. To bardzo niebezpieczne.

Akcja ma zwrócić uwagę na duży problem, jakim stało się zjawisko "smartfonowego zombie", co niestety może przynosić fatalne skutki. Niestety wciąż zdarzają się kierowcy, którzy łamią przepisy i nie ustępują pierwszeństwa pieszym na pasach, dlatego musimy w takich miejscach zachować szczególną ostrożność.

