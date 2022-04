Próbował przekroczyć granicę z podrobionym prawem jazdy

Na drogowym przejściu granicznym w Grzechotkach, funkcjonariusze Straży Granicznej zabezpieczyli podrobione litewskie prawo jazdy. Fałszywym dokumentem posłużył się obywatel Niemiec, narodowości rosyjskiej.

Kierowca osobowego forda, 5 kwietnia stawił się do odprawy granicznej na kierunku wjazdowym do Polski. Podejrzenie funkcjonariusza Straży Granicznej wzbudziło przedstawione do kontroli litewskie prawo jazdy. Okazało się, że 46-latek posłużył się dokumentem podrobionym na wzór oryginalnego. Blankiet został wykonany z innego tworzywa. Ponadto numer dokumentu, dane personalne, wizerunek posiadacza, napisy, elementy graficzne również zostały wykonane odmienną techniką niż w oryginale. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach uzyskali informację z Polsko-Litewskiego Punktu Kontaktowego w Budzisku, że powyższe prawo jazdy nie zostało wydane na takie dane.

Sfałszowany blankiet został zatrzymany. Podróżny przyznał się do posłużenia podrobionym prawem jazdy. Otrzymał karę grzywny w wysokości 1 000 zł i wrócił do Rosji.