Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru w sortowni śmieci

We wtorek (28 października) Prokuratura Rejonowa w Elblągu wszczęła śledztwo w sprawie pożaru w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Elblągu. - Powołano również biegłego z zakresu pożarnictwa, który dokona oględzin w miejscu zdarzenia - mówi prok. Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Śledztwo wszczęto z artykułu 163 par. 1 kodeksu karnego, czyli w sprawie sprowadzenia zdarzenia powszechnie niebezpiecznego.

- Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 - czytamy w paragrafie pierwszym tego artykułu.

Przypomnijmy, że sobotni (25 października) pożar całkowicie strawił sortownię Zakładu Utylizacji Odpadów wraz z parkiem maszynowym. Akcja gaśnicza zakończyła się w niedzielę po południu. Obecnie na pogorzelisku trwają jeszcze prace porządkowe. Władze miasta zapewniają, że śmieci z terenu miasta są i będą odbierane na bieżąco. Obecnie część z nich trafia do spalarni w Olsztynie. Wysłaliśmy szereg pytań do władz miasta dotyczących przeciwpożarowych zabezpieczeń ZUO i bezpieczeństwa. Czekamy na odpowiedzi.

O pożarze w ZUO przeczytasz w tym artykule.