Przed policją ukrył się w wersalce

Policjanci kryminalni pomogli 22-latkowi wydostać się z wnętrza wersalki, w której utknął. Mężczyzna wszedł tam właśnie z uwagi na wizytę policjantów. Chciał uniknąć aresztowania.

Policjanci kryminalni zatrzymali w piątek 22-latka, który był poszukiwany przez sąd do odbycia kary za wcześniej popełnione przestępstwa. Mężczyzna przed policjantami ukrył się w wersalce. W mieszkaniu funkcjonariusze zabezpieczyli kilka przedmiotów pochodzących z kradzieży, w tym elektronarzędzia i wędki. Przy mężczyźnie, gdy pomogli mu już wydostać się z ciasnej skrzyni wersalki, znaleźli foliowe zawiniątko ze sproszkowaną substancją. Po zbadaniu narkotestem okazało się, że jest to amfetamina. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał także dodatkowe zarzuty w tym ten za posiadanie substancji odurzających. 22-latek ma do odbycia karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Trafił już do aresztu.