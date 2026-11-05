Przekazała oszustom 7 tys. zł "na inwestycję w kryptowaluty"

21-letnia kobieta z Elbląga przekazała oszustom 8 kodów blik. Straciła w ten sposób ponad 7 tysięcy złotych.

Spadki i wzrosty kryptowalut to także okazja dla różnego rodzaju oszustów, aby wykorzystać naszą niewiedzę. Przy inwestycjach trzeba być ostrożnym a nieostrożność może nas wpędzić w problemy, również te finansowe.

Przekonała się o tym pewna 21-latka z Elbląga, która została namówiona przez poznane w sieci osoby do zainwestowania pieniędzy w kryptowaluty. Kobieta w ciągu 1 doby przekazała 8 kodów blik, co wystarczyło, aby z jej konta oszuści wypłacili (pod pozorem inwestycji giełdowych) kwotę ponad 7 tysięcy złotych.

Przypominamy po raz kolejny, żeby być ostrożnym w kwestiach finansowych.