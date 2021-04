Przyszła wiosna, pilnuj roweru

Wraz z wiosną na ścieżkach i ulicach przybyło rowerów. Pozostawione przed sklepem „na chwilę”, czy na klatkach schodowych bez przypięcia, są łatwą przynętą na złodziei. Jak myślicie, jaką część skradzionych rowerów udaje się w Elblągu odzyskać?

W Elblągu w 2019 roku skradziono 77 rowerów, w 2020 roku – 90. - Najczęściej są kradzione w miesiącach letnich z klatek schodowych, piwnic, często niezabezpieczone pod sklepami – mówi Jakub Sawicki z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. I przypomina: - Kara za kradzież to do 5 lat pozbawienia wolności. Jeżeli mamy do czynienia dodatkowo z włamaniem, to kodeks karny przewiduje tutaj karę aż do 10 lat pozbawienia wolności.

- W zeszłym roku, w grudniu, skradziono mi rower, który zapięty stał na klatce schodowej w miejscu nierzucającym się w oczy. Domyślam się, że ktoś musiał go wypatrzeć i był przygotowany już wcześniej. Sprawę zgłosiłem na policję, ale po trzech dniach dostałem informację, że "śledztwo zostało umorzone”. Po kilku tygodniach policja złapała jednak podejrzanego o kradzież. Okazało się, że oprócz mnie było kilkunastu innych poszkodowanych przez tę osobę. Roweru niestety nie odzyskałem – opowiada 33 letni Michał, mieszkaniec Elbląga.

Z danych, jakie przesłał nam Jakub Sawicki, wynika że policji udaje się odzyskać co trzeci skradziony rower. W 2019 roku odnaleziono ich 22 (na 77), w 2020 – 30 (na 90).

- Zazwyczaj jednoślady były spieniężane poprzez zastawianie lub po prostu sprzedaż napotkanym ludziom. Zdarzało się, że były przemalowywane. Niemniej jednak i w takich przypadkach policjanci ustalali, do kogo należały, gdyż posiadają znaki identyfikujące, takie jak np. numery na ramach. Warto więc mieć te numery spisane lub posiadać sklepowy dowód zakupu – tłumaczy Jakub Sawicki.

Co zrobić, by zabezpieczyć się przed kradzieżą możliwie jak najlepiej? - Należy zabezpieczać linką bądź kłódką, na pewno nie pozostawiać pod klatką czy sklepem bez należytego zabezpieczenia. Nawet „na chwilkę” – radzi policjant.

Obecnie w Komendzie Miejskiej Policji na prawowitych właścicieli czeka 10 rowerów.